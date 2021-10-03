لطيفة تنشر فيديو من كواليس أغنية " المصرى " بـ فيلم سكوت ح نصور.. شاهد

شاركت النجمة التونسية لطيفة ، جمهورها بـ فيديو من كواليس تصوير فيلم "سكوت ح نصور" للمخرج الراحل يوسف شاهين .
وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة " سكوت هنصور - المصري
من احلى كواليس وذكريات حياتي مع العالمي الراحل #يوسف_شاهين والموسيقار #عمر_خيرت #كواليس #سكوت_هنصور #المصري ".
وكانت لطيفة، قد طرحت مؤخرا أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.
وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.