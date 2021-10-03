لطيفة تنشر فيديو من كواليس أغنية " المصرى " بـ فيلم سكوت ح نصور.. شاهد

شاركت النجمة التونسية لطيفة ، جمهورها بـ فيديو من كواليس تصوير فيلم "سكوت ح نصور" للمخرج الراحل يوسف شاهين .

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة " سكوت هنصور - المصري

من احلى كواليس وذكريات حياتي مع العالمي الراحل #يوسف_شاهين والموسيقار #عمر_خيرت #كواليس #سكوت_هنصور #المصري ".



وكانت لطيفة، قد طرحت مؤخرا أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.



وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.