جامعة الأزهر: مراجعة جميع بيانات الطلاب قبل إعلان قبولهم في المدينة

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه يجب مراجعة بيانات الطلاب قبل تسكينهم في المدينة الجامعية وإعلان نتيجة قبولهم، وذلك من خلال إدارة شئون التعليم حتى لو كان هنك خطأ يتم تصحيحه.

وأضاف الشربيني، في بث مباشر على صفحته، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع الجامعة للسكن في المدينة الجامعية كبير يتجاوز 15 ألف طالب وطالبة، ولابد من مراجعة بيانات هؤلاء الطلاب أولا قبل اتخاذ قرار تسكينهم من عدمه.

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه تم تسكين الطلاب القدامى الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا ، وبعض الحالات الخاصة والاستثنائية، منوها أن هناك طلاب من نفس التقديرات السابقة لم يتم تسكينهم وتجرى مراجعة بياناتهم حالية وستعلن نتيجتهم قريبا.

نتيجة تنسيق المدينة الجامعية



أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري تباعا نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين بالمدينة الجامعية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من هنا



علما بأنه ستضاف أسماء أخرى خلال الأسبوع بعد الانتهاء من التنسيق فيما بينها، وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة وأن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر

يشترط للسكن في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ، الحصول على لقاح فيروس كورونا، وكذلك إحضار صورة بطاقة الطالبة وصورة بطاقة ولي أمر الطالبة (في حالة الوفاة ولي الأمر إحضار صورة شهادة الوفاة كمبيوتر وصورة شهادة ميلاد الطالب) و4 صور شخصية للطالبة مختومة من الكلية وصورة بطاقة الضامن، ويشترط ملف أبيض للتقديم ودمغة بجنيه ويكتب على أسطر الملف بالترتيب (الاسم بالكامل، الكلية والفرقة والتقدير العنوان كامل، رقم تليفون الطالبة).

شروط السكن في المدينة الجامعية جامعة الأزهر

تشترط جامعة الأزهر، على المتقدمين للسكن من الطلاب القدامى، أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى، وألا يكون على الطالب أى عقوبة تستوجب الحرمان من الإقامة، وأن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المطلوبة (صورة بطاقة الطالب، صورة بطاقة ولي الأمر، 6 صور شخصية) كما يشترط للسكن بالمدينة أن يتقدم الطالب في الموعد المحدد لمكتب التنسيق.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسكين للحالات الخاصة بنسبة 3% من الأماكن المتاحة طبقًا للائحة المدن (كفيف البصر، شلل رباعي، شلل أطفال، بتر أحد الطرفين، وفاة الوالد خلال العام الدراسي السابق أى ألا يكون قد مر عليه عام على الوفاة حتى بداية الدراسة وتقدم أصل شهادة الوفاة أو أى مستخرج رسمى منها، وألا يكون الطالب يدرس على نظام الانتساب وألا يكون الضامن هو ولي الأمر وتكون صورة البطاقة للطالب وولي الأمر سارية وغير منتهية.

