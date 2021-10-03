سلطات عمان تنقذ عشرات المواطنين من أمطار إعصار شاهين.. تفاصيل

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ تستجيب لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص بمركباتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية “إعصار شاهين”.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 25 شخصاً وجميعهم بصحة جيدة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من إنقاذ عدد 7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار بمنزلهم بولاية مطرح وهم بصحة جيدة.

فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن حدوث كسر في خط النقل (1600) المغذي لخزانات السيب من بركاء وتذبذب محطات التغذية في بركاء وسيتم تغذية خزانات السيب من محطة ضخ الغبرة.

وأضافت اللجنة:"تطمئن اللجنة المشتركين بأن كميات المياه المنتجة كافية لتغطية الاستهلاك الحالي داعية إلى الترشيد في استهلاك المياه".

ودعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعو المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، داعية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.

أصدرت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان تحذيراً عاجلاً للمواطنين في العاصمة مسقط بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة ضمن تأثيرات إعصار شاهين.

وقالت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان في بيانها إن محافظة ‎مسقط تشهد أمطارًا شديدة الغزارة ونزول عدد من الأودية جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية المعروفة باسم إعصار شاهين.‎

وأوضحت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان الأمطار الغزيرة تأتي مع نزول وادي عدي ووادي الخوير وتوقع نزول معظم أودية محافظة مسقط.

وأهابت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان "بالجميه ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".