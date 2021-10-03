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رئيس التحرير
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أخبار العالم

مشاهد مرعبة.. تحذير عاجل من سلطات عمان مع هبوط أودية بسبب إعصار شاهين|فيديو

صدى البلد

أصدرت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان تحذيراً عاجلاً للمواطنين في العاصمة مسقط بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة ضمن تأثيرات إعصار شاهين.

وقالت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان في بيانها إن محافظة ‎مسقط تشهد أمطارًا شديدة الغزارة ونزول عدد من الأودية جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية المعروفة باسم إعصار شاهين.‎

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وأوضحت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان الأمطار الغزيرة تأتي مع نزول وادي عدي ووادي الخوير وتوقع نزول معظم أودية محافظة مسقط.

وأهابت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان "بالجميه ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".

أفادت صحيفة "الرؤية" العمانية، اليوم الأحد، ببدء هطول الأمطار الغزيرة على مسقط، عاصمة سلطنة عمان، في بداية للتأثيرات المباشرة لإعصار شاهين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام في سلطنة عمان الأمطار الغزيرة التي تهطل على العاصمة العمانية مسقط.

وأصدرت السلطات العُمانية تحذيرا، مساء السبت، من وصول سرعة الرياح إلى 110 كلم في الساعة، بالإضافة إلى وصول ارتفاع الموج إلى 12 مترا، بسبب إعصار شاهين.

وقررت السلطات العُمانية، السبت، منح إجازة رسمية ليومين للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتباريين والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بسبب الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، بدءاً من غد.

وفعلت وزارة الصحة العمانية - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - خطة الطوارئ الوطنية الصحية وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية.

وبدأ مركز الإعصار "شاهين" بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".

وعين الإعصار هو مكان يوجد عادة في منتصف الإعصار، ويشبه كثيرًا العين في الشكل والحجم، وعادة ما تأخذ الشكل الدائري أو البيضاوي، وكلما كان الإعصار قويًّا كانت هذه العين واضحة وكبيرة، لذلك فإن قياستها تعد مؤشرًا على شدة الإعصار وقوته.

عمان إعصار شاهين مسقط امطار غزيرة اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة

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