نوري يتأهل إلى نهائي بطولة سان دييجو للتنس

‎تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى نهائي بطولة سان دييجو المفتوحة للتنس، بعدما أطاح بالمرشح الأول للقب، الروسي أندري روبليف.

‎وتمكن نوري، المصنف الـ28 عالميا، من التغلب على روبليف المصنف الخامس عالميا، بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 في ساعة و57 دقيقة.

‎وقال نوري عقب الفوز "إنه انتصار كبير بالنسبة لي..بالتأكيد سأتذكر هذه المباراة لفترة طويلة".

‎وتابع "الفوز على شخص مثل أندري الذي أحترمه ويعد من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، يعتبر أمرا كبيرا، لاسيما وأنني أثأر لهزيمتي السهلة أمامه آخر مرة" في إشارة إلى مواجهتهما بربع نهائي بطولة سان بطرسبرج العام الماضي التي كانت الأولى التي جمعت بينهما قبل نصف نهائي سان دييجو.

‎وكانت مباراة نصف النهائي هذه السادسة لنوري هذا العام، ما يعد أكبر عدد من مواجهات نصف نهائي في مشواره.

‎ويواجه نوري في النهائي النرويجي كاسبر رود المرشح الثاني للقب والمصنف العاشر عالميا الذي أطاح بالبلغاري جريجور ديميتروف بواقع 6-4 و4-6 و6-4 في ساعتين و29 دقيقة.

‎وستكون هذه المواجهة الأولى بين نوري ورود.

‎ويتطلع نوري للفوز باللقب الثاني في مسيرته والثاني هذا العام بينما يأمل رود في اقتناص اللقب السادس في مشواره والخامس هذا العام.