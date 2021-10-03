مرثا محروس : نثق في نزاهة القضاء المصري..والرئيس أنصف المرأة بتواجدها في مجلس الدولة

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب “حماة الوطن” بدورها علي احتفالية يوم القضاء المصري حيث وجهت تهنئة لقضاه مصر بإقامة حفل خصيصا لهم .

واشادت “ محروس” خلال بيان لها،بالسلطة القضائية وأوضحت بأنها رمانة الميزان حيث قالت إننا نثق بنزاهة القضاء المصري وأن له الكلمة الأولي والأخيرة ، كما وجهت تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت عن امتنانها كونه أول رئيس مصري يخصص يوما يحتفل به بالقضاء المصري وأثنت علي دعمه الدائم للمرأة المصرية .

واضافت قائلة : الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية بإثبات وجودها في القضاء والنياية ومجلس الدولة فهو حق من حقوقها الدستورية أن تكون دائما في الصورة.

وأكدت قائلة المساواة قرارات وفعل وليس مجرد شعار وما حدث يثبت أن مصر دولة قانون ويعد فخر وتقدير لحراس العدالة وأن ما يحدث من دعم وتطوير للمنظومة القضائية واستخدام آليات وطرق تكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية يعد خطوة هامة ويعكس مدي قوة أجهزة الدولة.