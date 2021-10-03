صحف السعودية.. المملكة تشارك في «إكسبو 2020 دبي» بثاني أكبر جناح.. سفن البحرية الملكية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين «نسيم البحر 13».. الأرصاد توضح المناطق الأكثر تأثرًا بشكل غير مباشر بالإعصار شاهين

صحف السعودية

26 جريمة موجبة للتوقيف بأمر «النيابة».. «عكاظ» تنشر التفاصيل

متحدث «الأرصاد» يكشف مناطق المملكة الأكثر تأثرًا بشكل غير مباشر بالإعصار شاهين

سفن البحرية السعودية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين «نسيم البحر 13»

المملكة تشارك في «إكسبو 2020 دبي» بثاني أكبر جناح

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

فى صحيفة عكاظ كشفت مصادر «عكاظ» أن النيابة العامة صنفت في اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف 26 جريمة اعتبرتها من الجرائم الكبيرة، وفسرت وعالجت عددا من الحالات وألغت فقرات سابقة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية، الأفعال المنصوص عليها في المادة المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يُرد المبلغ المختلس.

ومن الجرائم الموجبة للتوقيف قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص، وتعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أخيرا، الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أي مما ذكر، الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على عشرين ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات، انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى ولا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

وأيضا السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي ويقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد، ويقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق، ويقصد بالنهب أخذ الشيء على وجه العلانية سواء أكان قهراً أم دونه، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، ويدخل في حكم هذه الفقرة سرقة السيارات وإن كان ذلك على وجه العلانية، أو الغلبة كما يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.

ومن الجرائم الموجبة للتوقيف، القوادة أو إعداد أماكن للدعارة ويقصد بالقوادة التوسط في ممارسة البغاء بمقابل أو بغير مقابل ويحصل إعداد أماكن للدعارة بتهيئة المكان، بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار، حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً.

فى صحيفة عاجل قال المتحدث باسم الأرصاد الجوية حسين القحطاني، إن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير كونها من الدول التي تطل على بحار مغلقة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير، كونها تطل على بحار مفتوحة وهي مناطق تكون الأعاصير.

وأوضح متحدث الأرصاد، أن مركز الأرصاد، بدأ يتابع تأثير الحالة المدارية من الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الأرصاد الإقليمية، متوقعًا أن يكون يوم الاثنين بداية تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بإعصار شاهين، تشمل أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض وعسير وجازان.

وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير قوي جدًا على أجواء المملكة، إلا أنه قال إن كل ما يحدث هو عبارة عن رياح متوسطة وفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق.

وأكد أن الرياح ستكون نشطة قد تساهم في ارتفاع الأمواج بشكل نسبي، كاشفًا عن إصدار تقرير من المركز الوطني للأرصاد الجوية غدًا، حول الحالة المدارية شاهين.

القحطاني، حذر من المعلومات المغلوطة، مطالبًا بضرورة التحقق من الأخبار من المصادر الرسمية لها.

فى صحيفة الجزيرة وصلت أمس إلى ميناء مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية مجموعة من القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط (نسيم البحر 13) مع القوات البحرية الباكستانية وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، حيث أبحرت سفن الملك من الأسطول الشرقي والأسطول الغربي الأسبوع الماضي متجهة إلى ميناء كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي: إن هذا التمرين يأتي امتدادا لسلسلة تمارين (نسيم البحر) المشتركة التي تنفذها القوات البحرية مع القوات البحرية الباكستانية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين.

وأوضح اللواء الركن العنزي أن هذا التمرين ضمن التمارين المجدولة في خطة التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، التي تهدف إلى توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.

يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذه المناورات بعدد من الطائرات القتالية لتعزيز وتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين القوات البحرية والقوات الجوية، حيث سيتم تنفيذ عدد من العمليات المشتركة خلال مجريات تنفيذ المناورات التي ستسهم بلا شك في تطوير قدرات المشاركين لرفع الجاهزية القتالية.

أما صحيفة الرياض استقبل جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، زواره في الأول من شهر أكتوبر، والذي يستمر حتى 31 مارس من العام 2022م، حيث يأخذ المعرض زواره في رحلةٍ إبداعية يتعرفون من خلالها على الحياة في المملكة، وطبيعتها، وتراثها العريق، ومستقبلها الواعد الذي يحمل فرصاً كبيرة، وثقافة شعبها المرتبطة بجذور حضارية تمتد إلى أعماق التاريخ.

المشاركة السعودية بالمعرض تكتسب أهمية بالغة من خلال جناحها الكبير الذي يقع على مساحة 13 ألف م2، وهو ثاني أكبر جناح بعد الدولة المستضيفة الإمارات العربية المتحدة، لإبراز مكونات المملكة في مختلف الصعد الثقافية والتراثية والاقتصادية إضافة إلى رؤيتها المستقبلية، مُشكّلاً صوراً إبداعية لاستكشاف المملكة، واستلهام ماضيها واستشراف حاضرها، مع إظهار رؤيتها الطموحة عبر قالبٍ إبداعي يعكس الثراء الحضاري للمملكة وطبيعتها ومجتمعها المتنوع.

وتميز جناح المملكة في إكسبو دبي 2020 بتصميمه الفريد، وتنوع ما يعرض فيه من تخصصات وثقافات كانت محط إعجاب واهتمام زوار إكسبو في اليومين الماضيين، وهذا التميز جاء باهتمام القيادة -رعاها الله- وتوجيهاتها منذ البداية لفرق العمل بأن تكون المشاركة السعودية في إكسبو لائقة بمكانة بلادنا وقيمتها على المستوى الإقليمي والدولي.

ومما يدعوا للفخر أن جناح المملكة في إكسبو يشارك فيه 300 شاب وشابة من السعوديين، وهم الذين يشرحون لضيوف الجناح بكل احترافية أقسام ونشاطات وفعاليات الجناح.

وكان المفوض العام للجناح السعودي المشارك في المعرض م. حسين حنبظاظة، أن الجناح سيشارك زواره قصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات، قائلاً : "إن تصميم هيكل الجناح الخارجي يجسد طموحات المملكة وتطلعها إلى الانطلاق نحو المستقبل مستندةً على جذورها الراسخة".

وأشار إلى أن المملكة تمتلك تنوعاً ثقافياً وطبيعياً من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهذا التنوع سعى الجناح لنقله إلى العالم أجمع عبر تقنيات إبداعية متقدمة، مبيناً أن الجناح استقبل زواره بطاقم من شباب وفتيات المملكة، يتحدثون ثلاث عشرة لغة لخدمة وإرشاد الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وإطلاعهم على محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه.

ولفت حنبظاظة الانتباه إلى أن المملكة في الوقت الحالي تشهد تطوراً ونهضة تنموية في جميع الصعد، وهذا ما ركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور وهي: الطبيعة المتنوعة في المملكة، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، والفرص الاستثمارية في المملكة.

وكان الجناح قد أجرى بروفات عملية منذ بداية شهر سبتمبر لاختبار تجربة الزائر في الجناح، عبر أقسامه المتنوعة، ولضمان الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية قبل الافتتاح الرسمي للجناح، وتخلل هذه البروفات ورش تدريبية وتعليمية يقدمها الجناح لطواقم المتطوعين من الشباب والشابات السعوديين الذين تطوعوا للعمل في الجناح، وسيكونوا في استقبال الزوار منذ لحظة انطلاقه.

وسوف يقدم الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي" خلال الستة أشهر المقبلة فعاليات تفاعلية متنوعة، تشتمل على أنشطة استدامة الطاقة والعلوم والتقنية، وعروض للمشروعات التنموية الكبرى للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وطبيعتها ومواقعها التراثية متضمنة المواقع السعودية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك عبر رحلة رقمية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات، كما يوفر الجناح مساحة لروّاد الأعمال الراغبين في اكتشاف الفرص في المملكة، وللراغبين في زيارتها ومعرفة كنوزها الطبيعية والحضارية.

ويستقبل الجناح زواره بعدد من اللغات وعبر طاقم من الشباب والشابات السعوديين، الذين سيتعاملون مع الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وسيقدمون لهم الإرشاد فيما يتعلق بمحتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه التي تتوزع على مسارات متعددة تشمل التراث والطبيعة والاقتصاد والتنمية والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المسارات المرتبطة بنهضة المملكة ونموها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وعلى مسرح الأرض (Earth Stage) في منطقة الاستدامة سيقدم الجناح عرضاً تتراوح مدته بين 30-40 دقيقة، ويجمع بين عروض الدمى والفنون ومشاركة الجمهور، بالإضافة إلى محتوى للشاشة الرقمية، وفيلم مبني على قصة سعودية تقليدية تبين جوانب مختلفة من الحياة في المملكة العربية السعودية في حوار تفاعلي مع الجمهور، وسيختبر الأطفال رواة القصص الحية باستخدام الدمى ومن خلال تقنية AR وVR التي تعزز لحظات القصة والشخصيات والأماكن والمشاهد، لتمنح الأطفال فرصة للدخول بشكل ملموس إلى أعماق القصص التي تتحدث عن ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية.

كما سيحتفي الجناح بالأيام العالمية: مثل اليوم العالمي للأغذية، والمدن، والتسامح، والأطفال، وذوي الإعاقة، والتطوع، وحقوق الإنسان، والغة العربية، والتعليم، واليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وذلك عبر رسائل توعوية تعرض على شاشات الجناح والشاشات الترحيبية بمناسبة كل منها، إلى جانب المشاركة في بث الإكسبو، وساعة الأرض.