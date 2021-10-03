تعرف على تفاصيل مهرجان ومسابقة شنت الدولي للأفلام القصيرة

تقام خلال أيام الدورة التاسعة من مهرجان شنت الدولي للأفلام القصيرة بدءًا من يوم 21 الى 30 أكتوبر ومن المقرر عرض الأفلام في سينما زاوية في وسط البلد وكيميت المعادي.

سيقام المهرجان مع افضل مجموعة مختارة من الافلام القصيرة الحائزة على أهم الجوائز العالمية والتي نالت استحسانا كبيرا من النقاد والجمهور.

كما اعلن مهرجان شنت عن مسابقة فيلم الـ 72 ساعة ومن شروطها ان يكون عمر المتقدم فوق 21 سنة و مطلوب 10 صناع افلام يستطيعون أن يقوموا بالتأليف و التصوير و المونتاج و التسليم في 72 ساعة فقط و سيحصل الفائز على جائزة قدرها 20.000 ألف جنيه وآخر موعد للتسجيل هو يوم 10 أكتوبر.

للتسجيل من خلال اللينك

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdavRg9Wpg5U_6L5iRsgb6bO3tEi_ogEwaCdkmdxdxWshHwjw/viewform