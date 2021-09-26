معرض فني ووثائقي في مركز محمود مختار احتفاءً بمئوية ثروت عكاشة

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء اليوم الأحد، معرضاً فنياً، بعنوان "مختارات من وثائق فارس الثقافة المصرية ثروت عكاشة"، بمركز محمود مختار الثقافي، ضمن مشاركة القطاع في برنامج الوزارة الاحتفائي بمئوية ميلاد الدكتور ثروت عكاشة، وذلك بعدما أعلنت وزيرة الثقافة أن 2021 هو عام الكاتب والمفكر الكبير ثروت عكاشة.

وقال خالد سرور، إن ثروت عكاشة، يعد رائد العمل الثقافي، ومؤسسه كأول وزير للثقافة في مصر، وأيقونة من أيقونات التنوير الخالدة بأفكاره وخططه وسعيه نحو الحفاظ على الهوية والوجدان المصري الأصيل، فكان عهده عهد نور وفن يتغنى بحضارة شعب عريق ويعكس رغبة دولة تحترم الثقافة والفنون وتسخر لها ما أمكن من مقدراتها لتعزيز قدرات الشخصية المصرية وتسليحها بالنور والجمال، كل التحية للرائد العظيم في مئويته.

وينقسم العرض الفني إلى قسمين الأول بقاعة نهضة مصر ويضم نحو 42 معروضاً ما بين وثائق رسمية وصور فوتوغرافية وكتابات صحفية، والقسم الثاني بقاعة إيزيس ويضم أعمال سبعة من كبار الفنانين هم: (عزالدين نجيب – عصمت داوستاشي – علي دسوقي – فرغلي عبدالحفيظ – محمد رزق – محمود بقشيش – مصطفى عبدالمعطي) ويستمر العرض على مدار أسبوعين.

واحتفلت وزارة الثقافة، من قبل، بمئوية الراحل الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، فى إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بأيقونات الوطن، وذلك في أمسية لأوركسترا القاهرة السيمفونى الذى تأسس بفكرة منه بالإضافة إلى فيلم تسجيلي عن ثروت عكاشة، وكرمت خلالها وزيرة الثقافة اسم الراحل، وشهدها أفراد أسرته وهم شقيقه الدكتور أحمد عكاشة ونجلاه محمود ونورا.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، أحد فرسان ثورة يوليو 52 وأحد أبرز رموز الثقافة فى مصر والوطن العربى أعاد صياغة وجدان المصريين ونجح فى قيادة وتأسيس البنية التحتية للثقافة بمصر ووضع إستراتيجية كبرى للنهوض بها، حيث أنشأ العديد من الصروح ووضع الكثير من المؤلفات فى الفن والفكر والثقافة ليشهد الابداع على يديه حالة من الازدهار والتألق.

وتابعت أن الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة تأتى فى إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بأيقونات الوطن عرفانًا بما قدموه من إنجازات ساهمت فى الحفاظ على ريادة مصر الحضارية، ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذج للتفوق.

وأضافت أن الاحتفال بمرور100 عام على ميلاد الدكتور ثروت عكاشة يشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة فى جميع مجالات الفكر والفن تقام بمختلف المحافظات وتنظمها هيئات وقطاعات الوزارة وتتواصل على مدار العام الجارى 2021.

ومن جانبها قال الدكتور مصطفى الفقى، إن ثروت عكاشة، كان رجلاً يعطي كل ذي حق حقه، وهو الرائد الحقيقي للثقافة المصرية الحديثة.

وتوجه الدكتور أحمد عكاشة بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم على هذه الاحتفالية، مضيفًا أن ثروت عكاشة هو المثقف الموسوعي، وكان يريد أن نرى الجمال والفن بكل حواسنا، لقد كان العسكري الرومانسي، فقد جمع بين ثقافات متعددة، جمع بين الرومانسية والواقعية، كان به أصالة ومرونة، كان لديه إدمان المعرفة، نشوة الإنجاز، القسوة على الذات والرحمة بالآخرين، كان شغوفًا ففي سنواته الأخيرة تعلم الفارسية.

وتابع أن أسلوبه في الكتاب مميزًا، وكان لديه دأب ووضوح الهدف، كان حسين بيكار يسميه مثقف العين والأذن، كان شخصًا مرحًا أما التجهم فكان شيئًا ثانويًا يتخفى خلفه، لقد كان ينشد الكمال.