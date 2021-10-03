إدارة مهرجان الجونة السينمائي تكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية  ضد كورونا في دورته الخامسة.. فيديو

كشفت إدارة مهرجان الجونة عن الإجراءات الاحترازية التي يستعد المهرجان لتطبيقها في إطار عقد المهرجان لدورته الخامسة منتصف الشهر الجاري حيث أكد إنتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن إدارة مهرجان الجونة قررت تطبيق إجراءات إحترازية صارمة أثناء استضافة المهرجان في دورته الرابعة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة بشكل كامل.

وأضاف انتشال التميمي في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "ON"، أن كافة الاجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية هي مطبقة من قبل وزارة الصحة قائلاً : " عقدنا مجموعة من اللقاءات خلال شهر سبتمبر مع وزارة الصحة لتنسيق تلك الإجراءات ."

وأوضح مدير مهرجان الجونة السينمائي أن ماتم تطبيقه العام الماضي سيطبق كما هو العام الحالي، مع الاخذ في الاعتبار بتغيرات اللقاحات، حيث تعهدت وزارة الصحة بتوفير كافة اللقاحات للعاملين والمتطوعين في المهرجان وكذلك الصحفيين الذين سيقومون بتغطية المهرجان خلال الفترة القادمة قائلاً : " لدينا فرصة كبيرة للسيطرة"، مضيفاً أن فعاليات الجونة ستكون في الهواء الطلق ".

وأشار إنتشال التميمي إلى أن كل ذلك لن يجعل هناك فرصة للتخلي عن إرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ومن جانبه .. نوهت بشرى رزة، المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي، أن وجود التطعيمات وإتاحة اللقاحات، قلل من المخاوف، ومن ثم كلما زادت معدلات التقليح، تقلصت المخاوف من إنتشار العدوى

وأكدت بشرى رزة أنه يجب تلقي التطعيمات من قبل صناع المهرجان أو فريق العمل كاملاً .

وكشفت الفنانة أنه جرى تطعيم النسبة الاعظم من العاملين في إدارة المهرجان، والنسبة المتبقية جاري تطعيمها، متوقعة أن يتم الانتهاء من ذلك قبل عقد المهرجان في منتصف الشهر الجاري، قائلة : " بنسبة كبيرة يكون معظم العاملين تلقوا اللقاح وهي نقطة مطمأنة لزوار المهرجان وضيوفه "

وأوضحت بشرى رزة أن من شروط السفر الآن تلقي اللقاحات وصدور شهادات قبل السفر تُثبت ذلك.