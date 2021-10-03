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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: رفع ٧٠٠ ألف م3 من المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون.. صور

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون ، والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور. 

 

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم رفع ما يقارب من ٧٠٠ ألف م3 من المخلفات خلال ١٥ يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الآثار، لافتا إلى أنه شارك فيها ٢٤ سيارة نقل مخلفات و٣ لودر و٥ بوك و٢ حفار و٦٠ عامل.

 

وأكد محافظ القاهرة ، أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على ضرورة استمرار  تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

 

كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها ٣٥٠ عامل و ٢٠ حاوية مكبس ، و١٥ سيارة قلاب ٢٠ طن ، و٢٠ سيارة قلاب ٤ طن ، و١٠ سيارات قلاب ٢ طن ، و٥ بوك ، و٢ لودر كبير ، و٢ لودر وسط ، و٤ سيارات مياه ، و٢ مكنسة مقطورة و5 أبراج ، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى ٣٠ متر.

 

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة ٥٨٨ عمود بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات بسور مجرى العيون
محافظ القاهرة سور مجرى العيون اخبار المحافظات محافظة القاهرة

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