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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شيخ الأزهر ينهى رحلة علاجه بألمانيا ويتوجه إلى روما لحضور مؤتمر قادة الأديان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أنهى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رحلته العلاجية بألمانيا اليوم، ويتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما. 

وبحسب ما أعلنته مشيخة الأزهرـ فإن فضيلته سيشارك في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) غدا 4 أكتوبر، والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي. 

كما يحضر شيخ الأزهر اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان: (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي، ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

وفى بيان رسمى صدر من مشيخة الأزهر، أوضح أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة علي منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف علي الفقرات القطنية .. وفضيلته الآن بخير والحمد لله .. ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

أحمد الطيب شيخ الأزه مؤتمر قمة قادة الأديان الازهر الشريف

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