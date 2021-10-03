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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي

وزير الخارجية
وزير الخارجية

يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما.

 

 ويعقد وزير الخارجية مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي الوزير شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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