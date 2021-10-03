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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحبيب علي الجفري: ما نحتاج إليه أن نرى نور الله ساطعًا في إنسانيتنا

الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن الإنسان كي ينتصر على الباطل عليه أن يشَيِّد بنيان الحق في داخله.

 

وأضاف الحبيب علي الجفري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن إقامة الحق في النفس هي القوة التي تُستَمَدُ منها النصرة على الباطل .

 

وأكمل: حقيقة ما نحتاج إليه هو أن نرى نور الله ساطعًا في إنسانيتنا، وأن السبيل إلى ذلك هو أن نتلقى نور الله بإنسانيتنا لا بأنفسنا.

 

وفسر  الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي قوله تعالى  {وأَنزَلنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.‬

وأوضح الجفري: أنزلنا إليك الذكر: القرآن الكريم، ‫لتُبيّن للناس ما نُزِّل إليهم هي: السُنة النبوية، ‫ولعلّهم يتفكرون: إنطلاق الفكر في ميدان الاجتهاد المبني على أساس راسخ من فهم الكتاب ببيان السنة.‬

 

واختتم الحبيب على الجفرى، قائلا: إن من يُشكّك في السُنّة الشريفة يضرب هذه السلسلة النورانية في حلقتها الوسطى، ومن يرفض إنطلاق الفكر في الاجتهاد وفق قواعده العلمية يضرب هذه السلسلة في حلقتها الأخيرة،  فيتحول فهم الدين، حينئذ، إلى فوضى عارمة هادمة ينتشر فيها التطرف بِشقّيه الإسلامي والعلماني.‬

 

الجفري الباطل الحبيب علي الجفري القران الكريم السلسلة النورانية

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