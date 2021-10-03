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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية فى مدينة نصر لمدة 15 يوما بسبب "كمرات" المونوريل

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بمدينة نصر.

الداخلية : تحويلات مرورية بالمعادي 45 يومًا لإنشاءات بالصرف الصحي

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ مشروع محطات المونوريل

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فأن التحويلات تكون كتالي: القادم من شارع على أمين إتجاه طريق النصر (استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء المحطة) بالوصلة من شارع السوق وحتى طريق النصر، الأمر الذي يستلزم الغلق مع تنفيذ تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، لمدة 15 يوم ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الأحد الموافق 3/10/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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