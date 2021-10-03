تصيبك بخلل صحي.. أضرار لن تصدقها للوجبات السريعة

كل ما تأكله وتشربه كل يوم يؤثر على صحتك وعافيتك، جسديًا وعقليًا، في المقابل تساعدك التغذية الجيدة، جنبًا إلى جنب مع التمارين المنتظمة على الحفاظ على وزن صحي، مع تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

ومع ذلك، فإن تناول كميات منتظمة من الوجبات السريعة سيؤثر على جودة صحتك، وسيكون له آثارا سلبية.

في حين أن تناول الوجبات السريعة العرضية لن تؤذي كثيرًا، فقد ثبت أن تناول الأطعمة السريعة بانتظام يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2 ، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وبعض أنواع السرطان، كلها أسباب تؤدي إلى الإفراط في تناول الوجبات السريعة، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للمحتوى المحدد للعديد من الأطعمة السريعة آثار جانبية سلبية على جسمك .

أضرار الوجبات السريعة

_ يمكن أن تؤدي الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى زيادة الصداع والصداع النصفي

_ يمكن أن تؤدي الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلى تفشي حب الشباب

_ قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب

_ يمكن أن تؤدي الكربوهيدرات والسكر في الأطعمة السريعة إلى تسوس الأسنان

_ تمتلئ الأطعمة المقلية بالدهون المتحولة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار.

_ الوجبات السريعة مليئة بالكربوهيدرات الفارغة ، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين

_ يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالماء الزائد ، مما يؤدي إلى الانتفاخ.