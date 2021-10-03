محمد صلاح يكتسح ترند تويتر فى مصر وإنجلترا بعد تسجيله هدف عالمى فى مانشستر سيتى.. شاهد

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” فى مصر وانجلترا بعد تسجيله هدف عالمى فى شباك مانشستر سيتى .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا رائعا بعد مراوغة دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح جاء بعدما راوغ دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

