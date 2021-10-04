الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

واقعة مؤسفة شهدتها محافظة الزقازيق تحول فيها الدم الي ميه والنخوة الي ندالة حيث قام اخوين بالتخطيط من اجل الاستيلاء على ميراث شقيقتهم التي افنت حياتها لتربيتهم منذ ان توفىوالديهم وهم صغار وكانت لهم الام والاب والسند في الحياة حيث خطط احد الاخوين لتصوير شقيقته عارية وتهديدها بفضحها لارغامها على التنازل على الميراث .

شاب يصور شقيقته عارية بالزقازيق

روت الضحية اسراء وهي شقيقة المتهمين انه عندما توفي الوالدان وعملت على تربية أشقائها منذ الصغر، إلى أن بلغوا سن رفع الوصاية، فقرر أحدهم التخطيط لحيلة شيطانية لإجبار شقيقته الكبرى على التوقيع على أوراق تنازل عن ميراثها بعد ان اتفق معها للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل توكيلات إجراءات تقسيم الميراث، واستدرجها داخل سيارة مستعينا بصديقه لاغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول محاولة شاب لتصوير شقيقتة عارية من اجل الميراث من خلال الفيديوجراف التالي.