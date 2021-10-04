سكان صقر قريش بمدينة نصر يطالبون بإعادة رصف الشوارع المتهالكة.. صور

شكا سكان شارع صقر قريش التابعة لمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر في محافظة القاهرة ، من تهالك الطريق الرئيسي ، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب عدم رصفه، مما يعرض حياتهم للخطر.

ويقول محمد محمود في رسالته لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث أننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لشارع صقر قريش التابعة الى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر في محافظة القاهرة وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الشوارع وعدم صلاحيته للسير عليها، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف المنطقة والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي وعدم تعرضهم للحوادث .



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