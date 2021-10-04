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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان صقر قريش بمدينة نصر يطالبون بإعادة رصف الشوارع المتهالكة.. صور

صدى البلد

شكا سكان شارع صقر قريش التابعة لمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر في محافظة القاهرة ، من تهالك الطريق الرئيسي ، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب عدم رصفه، مما يعرض حياتهم للخطر.

 

ويقول محمد محمود في رسالته لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث أننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لشارع صقر قريش التابعة الى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر في محافظة القاهرة وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الشوارع وعدم صلاحيته للسير عليها، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.

 

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".

 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف المنطقة والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي وعدم تعرضهم للحوادث .


وللتواصل مع القارئ من خلال رقم 
+20 111 110 9329


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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