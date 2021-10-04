نجل أنور السادات.. يكشف لأول مرة تفاصيل مرض جيهان السادات وأسباب الوفاة

كشف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل مرض والدته جيهان السادات وأسباب الوفاة.

وقال جمال السادات، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه لن يعيش احد على طول ولابد أن تنتهي حياة ويموت، مؤكدا أن والدته جيهان السادات شيء رائع وصاحبة أعمال جميلة.



وأضاف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه عرفنا بمرضها في عام ٢٠١٨، وانها مصابة بالمرض الخبيث وانها في المرحلة الرابعة، متابعا أنها عرفت بالمرض في حينها.



وأكمل المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، انها كانت انسانة مؤمنة وفي نفس الوقت مقاتلة، لافتا إلى أنه بعدها سافرت الي الولايات المتحدة الأمريكية مدة ستة أشهر وتم إجراء عملية جراحية كبيرة جدا، بعد أن خضعت لعلاج كميائي.



وأكمل المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه تم إزالة ٩٠٪ من المرض، وبعد ذلك خضعت لعلاج كيميائي مكثف مدة ٣ اشهر، لافتا إلى أن كان هدفنا في ذلك الوقت ان تعيش بدون ألم.



وأضاف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن بعد ذلك رجعنا مصر واختارت أن تكمل العلاج في المركز الطبي العالمي، مشير الي أن السيدة جيهان السادات محبوبة من الجميع.



وتابع المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن مرحلة المرض الخبيث لجيهان السادات متأخرة جدا، ووصلت لمرحلة صعبة وكانت لا تستطيع أن تتناول الطعام من صعوبة المرحلة المرضية التي تعيشها.

