هل تركيب الرموش حرام؟.. جائز للمتزوجة في حالة واحدة

هل تركيب الرموش حرام أم حلال ، وهل يختلف الحكم ما إذا كانت الرموش اصطناعية أو من شعر آدمي ، لا شك أنها من الاستفهامات الشائعة في هذا العصر ، حيث يكثر فيه تركيب الرموش واستخدام الشعر المستعار بين كثير من السيدات ، ولأنه ينبغي على كل مسلمة تحري الحلال في حياتها واجتناب المحرمات، من هنا تنبع أهمية معرفة هل تركيب الرموش حرام أم حلال ، وهل يختلف الحكم ما إذا كانت الرموش اصطناعية أو من شعر آدمي سواء للمتزوجة أو غير المتزوجة ، حتى لا تكون هذه الرموش سببًا لدخول النار.

هل تركيب الرموش حرام

هل تركيب الرموش حرام ، ورد فيه أن تزين المرأة جائز ولكن بشرط ان يكون في إطار العرف السائد في المجتمع ولا يكون لافتا للنظر اي يجب ان تكون زينتها في حدود المعقول بحيث لا تثير الغرائز والشهوات ”، إلا أن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حرام شرعا”.

هل تركيب الرموش حرام ، ورد فيه أن الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لكافة أعضاء جسم الإنسان بما فيه وجه وكافة أعضاء الوجه ومنهم الرموش، معلقا: “وها يمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة”.

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال ، ورد أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لأنها تعتبر من حوائل صحة الوضوء، إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلها للإزالة والتركيب أو قابلة لنفوذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليسًا.

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال ، الفكرة الأساسية وهى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة، وجاء أن تزين المرأة جائز ولكن بشرط ان يكون في إطار العرف السائد في المجتمع ولا يكون لافتا للنظر اي يجب ان تكون زينتها في حدود المعقول بحيث لا تثير الغرائز والشهوات ”.

حكم استعمال الرموش الصناعية

حكم استعمال الرموش الصناعية ، إن خبراء التجميل أكدوا أن الرمش الاصطناعي الذي تستعمله بعض السيدات والفتيات ، يغطي الرمش الأصلي بالكامل، وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء لشعر الرمش الأصلي، وهذا يبطل الوضوء، بينما لو كان للزينة ويتم إزالته وقت الوضوء فهو جائز.

حكم استعمال الرموش الصناعية ، ورد أن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

حكم استعمال الرموش الصناعية، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين، أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الخلقة الأصلية على قدر الأصالة وليس على قدر الزينة.

هل يجوز للمرأة التزين بالشعر والرموش المستعارة

هل يجوز للمرأة التزين بالشعر والرموش المستعارة ، ورد فيه أن ارتداء الباروكة "الشعر المستعار" حرام، ولكن عند الشافعية يجوز ارتداء المرأة للباروكة ولكن للمتزوجة فقط ويكون بإذن الزوج، ولكن لبس الباروكة ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية، جاء في إجابة سؤال «هل يجوز للنساء التزين بالشعر والرموش المستعارة فى الحفلات فقط؟»، أنه إذا كانت هذه الحفلات مختلطة بين الرجال والنساء فيحرم أن تتزين المرأة بالشعر المستعار والرموش هذا، لكن إذا كانت الحفلة ليس فيها إلا النساء فإذا أرادت أن ترتدي باروكة فقال العلماء أنها ليست من وصل الشعر المنهى عنه فهى من باب وضع الشعر على الشعر، فالوصل هو عقد شعر بشعر وكذلك الرموش المستعارة فكل هذا ليس من الوصل فيجوز للمرأة أن ترتديه تزينًا لزوجها له.

هل يجوز للمرأة التزين بالشعر والرموش المستعارة ، ورد أن المرأة إذا أرادت أن ترتدي باروكة وتذهب فى حفلة وفى اعتقادها أنها مغطاة لشعرها فهذا غير صحيح لأن المطلوب فى الحجاب أمرين الأول ستر اللون الأمر الأخر درأ الفتنة، فارتداء المرأة للباروكة وذهابها لحفلة ممنوع .

حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر الآدمي

حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر الآدمي، ورد فيه أن الوصل في الأصل حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات خلق الله"، والفقهاء خاصة الشافعية قالوا يجوز تركيب الرموش المصنوعة من شعر صناعي "غير الآدمى" إذا كان بغرض تزين المرأة لزوجها، أما تركيب الرموش المصنوعة من الشعر الآدمى غير جائز حتى ولو كان بغرض التزيين للزوج.

علة تحريم وصل الشعر

1) لما في ذلك من غشٍّ وتكذيب وتزوير وتغيير لحقيقة الشّعر، فمَثلًا عندما يأتي عَريس لطلب يد فتاة ويَراها بشعرها الطويل والجميل فإنه سيعجب بهذا الشّعر، ولكن بعد الزّواج سيتفاجأ عندما يَكتشف بأن الشّعر لم يكن كما رآه من الجمال والبهاء والطول ممّا يؤثّر سلبًا في شكل زوجته، ويُعدّ ذلك من الغش والكذب والتدليس على ذلك الخاطب الذي أقدم على الزواج لما رأى من حسن زوجته المصطنع، ومن الممكن أن يكون رأس المرأة فيه عيب تريد إخفاءه عن الخاطب أو تريد أن تكسب هذا الخاطب عن طريق وصل الشّعر، وبذلك تكون أخفت العيب بوصل الشّعر وهذا حرام، والأصل والمُفترض أن تخبر الخاطب عندما يراها إنّه يوجد عيب في شعرها.

2) لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي رجالًا ونساءً للحفاظ على كرامتهم؛ حيث يدفن شعرهم وظفرهم معهم.

3) يعود سبب تحريم وصل الشّعر بسبب نوع وأصل الشّعر الذي يوصل به الشّعر الأصلي، ويُمكن أن يكون هذ الشّعر أصله نجسًا أي أصله من الحيوانات الميتة أو ما لا يؤكل لحمه؛ حَيث يكون شعر الحيوانات الميتة شعرًا نجسًا يُمكن أن يُسبّب مرضًا يُصيب فروة الرأس.





