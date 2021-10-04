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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهما 8 تماثيل أثرية.. سقوط شقيقين نقبا عن الآثار داخل قطعة أرض بالفيوم

الآثار سقوط شقيقين
الآثار سقوط شقيقين نقبا عن الآثار داخل قطعة أرض بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء ايمن شاكر مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والاثار قيام (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملكهما بدائرة القسم .

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما والآدوات المستخدمة فى أعمال الحفر ، وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض ملكهما ، وكذا ضبط (14 قطعة يشتبه فى أثريتها داخل مسكنهما - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار).

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن ( عدد 8 تماثيل يُشتبه فى أثريتهم - تمثال غير أثرى – باقى القطع أثرية وترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية ) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريمة الحفر والتنقيب عن الآثار مركز شرطة سنهور الاثار وزارة الداخلية

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