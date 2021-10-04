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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل إلى 30 %؜.. محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس".. شاهد

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض "أهلاً مدارس"، لبيع مستلزمات المدارس، والسلع الغذائية بتخفيضات ٣٠٪؜، والذي تقيمة الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بمدينة الفيوم، بحضور المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية التموين بالفيوم، والحاج مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، ومديري الإدارات التموينية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام المعرض، والتي تشمل كافة مستلزمات المدارس من حقائب وملابس وأحذية وكراسات، بالإضافة الى بعض السلع الغذائية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة مع توفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

أشار محافظ الفيوم، أن معارض "أهلاً مدارس" تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وأن إقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بكافة مراكز المحافظة، يسهم في التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، على ضرورة الإلتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، موجهًا، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بسرعة تنظيم معرض لبيع مستلزمات المدارس بمركز اطسا، لخدمة أهالي المركز، مع استمرار إقامة مثل هذه المعارض ومتابعتها لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

 

لتذليل العقبات التي تواجه المشروعات| محافظ الفيوم يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. الأنصاري يشيد بدور الهيئة بالمحافظة.. وصالح: رؤيتنا تحقيق حياة كريمة للجميع

 

 

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محافظ الفيوم معرض أهلا مدارس تخفيضات السلع الغذائية الغرفة التجارية محافظة الفيوم

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