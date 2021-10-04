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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريهام سعيد تشيد بمحمد صلاح: الله على المصري لما يصمم

صدى البلد

أشادت ريهام سعيد بموهبة ومهارة فخر العرب محمد صلاح بعد تألقه في مباراة اليوم واحرازه هدف مميز، وشاركت الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت: “الله الله الله الله علي المصري لما يصمم الله” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا".

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كل ما هو زملكاوي جميل.. خالد الغندور يشيد بموهبة محمد صلاح

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جوارديولا يشيد بموهبة محمد صلاح.. والجمهور يعلق على المنافسة القوية

وتصدر هاشتاج الفرعون المصري محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد إحرازه هدف تاريخي مراوغا دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

 

وتفاعل مع الهاشتاج رواد السوشيال ميديا حول العالم مشيدين بالهدف الذي جاء في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

 

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الهدف جعل محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية جديدة نعرضها فيما يلي:

  • سجل محمد صلاح في 7 مباريات متتالية، معادلًا سلسلته في شهر إبريل عام 2018 مع الريدز
  • هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، جعله ثاني أكثر اللاعبين هزًا لشباك الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث سبق لـ مو التسجيل 7 مرات من قبل أمام بطل الدوري الإنجليزي، ويأتي خلف سون هيونج مين مهاجم توتنهام ( 7 أهداف) وجيمي فاردي ( 9 أهداف).
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