ريهام سعيد تشيد بمحمد صلاح: الله على المصري لما يصمم

أشادت ريهام سعيد بموهبة ومهارة فخر العرب محمد صلاح بعد تألقه في مباراة اليوم واحرازه هدف مميز، وشاركت الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “الله الله الله الله علي المصري لما يصمم الله” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا".

وتصدر هاشتاج الفرعون المصري محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد إحرازه هدف تاريخي مراوغا دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

وتفاعل مع الهاشتاج رواد السوشيال ميديا حول العالم مشيدين بالهدف الذي جاء في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف جعل محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية جديدة نعرضها فيما يلي: