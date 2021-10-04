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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يشيد بموهبة محمد صلاح.. والجمهور يعلق على المنافسة القوية

صدى البلد

تصدر هاشتاج جوارديولا قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أشادته بموهبة فخر العرب محمد صلاح، وتصريحاته حول مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي.

 

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع المباراة، والتي وصلت نسبة الاستحواذ لها 67 % لفريق ليفربول دون أي خطورة مقابل 33 % لمانشستر سيتي.

 

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

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بعد هدفه التاريخي.. العالم يتحدث عن محمد صلاح : الهرم الرابع

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قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. جوارديولا يحذر لاعبيه من محمد صلاح

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـشوط الأول من لقاء ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

7 محاولات على المرمى لفريق مانشستر سيتي مقابل محاولة وحيدة لفريق ليفربول هي حصيلة الشوط الأول.

 

وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة كبيرة على المرميين.


وشهدت الدقيقة 8، ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول من جهة اليمين نفذها ميلنر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى محمد صلاح المتمركز جهة اليسار فسدد كرة قوية ارتدت من الدفاع.

 

وشهدت الدقيقة 21، انفرادا تاما بالمرمى من فودين يسار منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة أبعدها أليسون ببراعة عن مرماه.

 

وقبل نهاية الشوط كان لكتيبة جوديولا ضغط هجومي متواصل  على دفاعات فريق ليفربول.

 

وحذر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لاعبيه من خطورة النجم المصري الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي قبل اللقاء المرتقب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

 

ويقدم محمد صلاح أداء استثنائيا مع فريق ليفربول الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات لعبها الريدز .

 

وأضاف جوارديولا خلال تصريحاته : ليفربول يحاول دائما صنع فجوات بين خطوط المنافس عن طريق تحركاتهم وزيادة الكثافة في مناطق عديدة بالملعب .

 

وأكمل : هم يفوزن بالمباريات لأنهم جيدون وليس هناك سر وراء ذلك هم يلعبون بطريقتهم بغض النظر عن موقفهم والجميع يعرف أننا وكلوب مدرب فريق ليفربول متماثلون .

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