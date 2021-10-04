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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدفه التاريخي.. العالم يتحدث عن محمد صلاح : الهرم الرابع

صدى البلد

تصدر هاشتاج الفرعون المصري محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد احرازه هدف تاريخي مراوغا دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

 

وتفاعل مع الهاشتاج رواد السوشيال ميديا حول العالم مشيدين بالهدف الذي جاء في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

 

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يستحق الكرة الذهبية.. كريم شحاتة:محمد صلاح أفضل من رونالدو في الدوري الإنجليزي

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شاهد.. أول تعليق لـ محمد صلاح على هدفه فى مانشستر سيتى

الهدف جعل محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية جديدة نعرضها فيما يلي:

  • سجل محمد صلاح في 7 مباريات متتالية، معادلًا سلسلته في شهر إبريل عام 2018 مع الريدز
  • هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، جعله ثاني أكثر اللاعبين هزًا لشباك الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث سبق لـ مو التسجيل 7 مرات من قبل أمام بطل الدوري الإنجليزي، ويأتي خلف سون هيونج مين مهاجم توتنهام ( 7 أهداف) وجيمي فاردي ( 9 أهداف).
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