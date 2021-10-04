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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسرحية "اسمي أوسكار" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدا

صورة أرشيفية ـ المهرجان
صورة أرشيفية ـ المهرجان القومي للمسرح

تعرض مسرحية "اسمي أوسكار" لفريق سودوكو للفنون، على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، غدا وبعد غد، ضمن فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، المقامة حاليا على مسارح القاهرة، وتستمر حتى 9 أكتوبر.


وقال أحمد رجائي مخرج العرض -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن "اسمي أوسكار" يشارك ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، موضحا أن العرض تدور أحداثه حول قصة طفل يدعى "أوسكار" مريض بالسرطان، وفي آخر 12 يوما في حياته يتفاجأ أوسكار بأن أيامه معدودة جدا، فيغضب ويسخط على كل شيء، حتى تنصحه الدادة الوردية بالتحدث إلى الله، فتتحول شخصيته تماما ويصبح راضيا بمصيره مبتسما لقدره حتى أصبح هو الأمل والتفاؤل لكل من حوله.


العرض مأخوذ عن رواية "أوسكار والسيدة الوردية" تأليف إريك إيمانويل شميث، أشعار ودراماتورج وإخراج أحمد رجائي، ومن بطولة ليالي يحيى، وأحمد رشاد، وميدو العربي، وكريم محمد، ومؤمن عيد، ومحمد مجدي، وإسراء ممدوح، وميرفت مروان، وداليا مصطفى، وإيفان فيكتور، ونور القناوي، وإبراهيم ناجي.

 

اسمي أوسكار فريق سودوكو للفنون مسرح متروبول بالعتبة

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