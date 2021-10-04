حفل تكريم مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بـ شمال سيناء

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء،حفل تكريم لمديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية والنوعية وقيادات التعليم بالمديرية ، ومديرى المدارس التي شملتها المبادرة والموجهين العموم ، المشاركين في تنفيذ المبادرات التعليمية في مختلف الإدارات، بهدف تعويض الفاقد التعليمى لطلاب المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022/2021م.، وذلك تحت رعاية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

تعويض الفاقد التعليمى

وقد بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة ماتيسر من القرآن الكريم كما تم عرض فيديو سيناء تتحدث عن نفسها.. و القي حمزة رضوان وكيل الوزارة كلمة أثنى فيها على جهود مديرى الإدارات التعليمية ،ومديرى المدارس والموجهين والمعلمين المشاركين فى مبادرات التربية والتعليم التعليمية لتعويض الفاقد التعليمى لدى طلاب مدارس شمال سيناء على مستوى المراحل التعليمية المختلفة .، كما توجه بالشكر لكل من ساهم فى نجاح فعاليات هذه المبادرات من قيادات ومديرى ومعلمى.

وفي نهاية الاحتفال تم تسليم شهادات التقدير للمشاركين في تنفيذ المبادرات في مادتي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية،ومديري المدارس وموجهي المواد ومديري المديريات التعليمية.