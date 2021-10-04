قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بالذكري 48 لنصر أكتوبر

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة ومستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري العظيم بحلول الذكرى الثامنة والأربعين بانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ على العدو الصهيوني وعبور خط بارليف المنيع في ست ساعات بمعجزة عسكرية بكل المقاييس أعادت فيها قواتنا المسلحة الكرامة والعزة لمصرنا الحبيبة والأمة العربية جمعاء.



وأكدت الهيئة أن حرب أكتوبر توحدت فيها إرادة المصريين استعادة أرض سيناء لحضن مصر الغالية.



واختتمت البرقية "سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأبية الانتصارات في شتى المجالات وأن يحفظها الله قيادة وشعبًا من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.