في اليوم العالمي للحيوان.. 5 طرق للاعتناء بحيوانك الأليف

يحتفي العالم في الـ 4 من أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للحيوانات، حيث إن امتلاك حيوان أليف يبدو ممتعًا، ولكن تبني حيوان أليف والعناية به مسؤولية كبيرة، فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على رعاية حيوانك الأليف بشكل جيد وإبقائه سعيدًا ونشطًا وصحيًا:

أطعم حيوانك الأليف أطعمة جيدة وعالية الجودة.

خذهم في نزهة كل يوم لمدة نصف ساعة على الأقل.

تزويدهم بالتطعيم اللازم في الوقت المحدد.

حافظ على بيئة نظيفة وصحية لهم.

قم بزيارة الطبيب البيطري على أساس أسبوعي / شهري.

الانخراط وعدم تركهم بمفردهم لفترة طويلة.

وفر لهم مأوى جيداً ومريحاً.

ابقهم بعيدًا عن الغبار والحساسية.

أحبهم دون قيد أو شرط ، عاملهم مثل عائلتك ، تحدث معهم.

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المصدر iditarod