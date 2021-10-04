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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للحيوان.. 5 طرق للاعتناء بحيوانك الأليف

طرق الاعتناء بالحيوانات
طرق الاعتناء بالحيوانات الاليفة

يحتفي العالم في الـ 4 من أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للحيوانات، حيث إن امتلاك حيوان أليف يبدو ممتعًا، ولكن تبني حيوان أليف والعناية به مسؤولية كبيرة، فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على رعاية حيوانك الأليف بشكل جيد وإبقائه سعيدًا ونشطًا وصحيًا:

 

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أطعم حيوانك الأليف أطعمة جيدة وعالية الجودة.

خذهم في نزهة كل يوم لمدة نصف ساعة على الأقل.

تزويدهم بالتطعيم اللازم في الوقت المحدد.

حافظ على بيئة نظيفة وصحية لهم.

قم بزيارة الطبيب البيطري على أساس أسبوعي / شهري.

الانخراط وعدم تركهم بمفردهم لفترة طويلة.

وفر لهم مأوى جيداً ومريحاً.

ابقهم بعيدًا عن الغبار والحساسية.

أحبهم دون قيد أو شرط ، عاملهم مثل عائلتك ، تحدث معهم.

درب كلبك على اتباع الأوامر البسيطة ، يمكن أن تكون دروس تدريب الجراء والكلاب مفيدة جدًا، كلما كان كلبك أفضل في اتباع الأوامر الأساسية والضرورية ، زادت فرص أن يعيش كلبك حياة آمنة وطويلة.

العناية بالأسنان مهمة جدًا ، العديد من السلالات عرضة للإصابة بأمراض اللثة ، والتي يمكن أن يكون لها آثار خطيرة، تؤدي العدوى الناتجة عن هذه الحالة إلى فقدان الأسنان المبكر ، ويمكن أن تسبب عادةً التهابات في الأعضاء الرئيسية ، بما في ذلك صمامات القلب.    

لا تفرطي في التنعيم وتقليم الأظافر، فتميل الكلاب أو الحيوانات الأليفة التي تحتوي على الأظافر الضخمة، وفي الغالب تكون مسنة، مما تزيد من صعوبة المشي عليها، بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الأظافر أكثر عرضة للكسر ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة للغاية.     

المصدر iditarod

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