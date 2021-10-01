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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفشي السالمونيلا في 35 ولاية أمريكية.. ونصائح مهمة للوقاية منها

نصائح للحد من انتشار
نصائح للحد من انتشار السالمونيلا

صرح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من تفشي عدوى السالمونيلا في 35 ولاية ، بما في ذلك ولاية ألاباما الأمريكية، وهو أمر خطير للغاية، وذلك لما يمكن أن تسببه انتشار السالمونيلا من مشاكل صحية للاطفال والكبار ايضا.

 

انتشار عدوى السالمونيلا 



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن هناك ما لا يقل عن 419 حالة مؤكدة مرتبطة بتفشي عدوى السالمونيلا مع 66 حالة دخول إلى المستشفى، وحتى الان لا يوجد وفيات جراء الإصابة بهذه العدوى.
 

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وأوضح مركز السيطرة على الامراض ان ألاباما مدرجة ضمن الولايات التي بها 1 إلى 5 حالات ، على الرغم من أن مسؤولي الصحة قالوا إن عدد المرضى من المحتمل أن يكون أعلى بكثير حيث يتعافى الكثيرون دون طلب العلاج الطبي ولم يتم اختبارهم للسالمونيلا.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، إنه لم يتم تحديد أي مصدر غذائي كسبب لتفشي المرض؛ حيث يعاني معظم المصابين بالسالمونيلا من الإسهال والحمى وتشنجات المعدة،  تبدأ الأعراض عادة في غضون 6 ساعات إلى 6 أيام بعد التعرض لعدوى السالمونيلا، ويتعافى معظم الناس دون علاج بعد 4-7 أيام.

ووجد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين 65 عامًا فما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من أمراض أكثر خطورة تتطلب علاجًا طبيًا أو دخول المستشفى جراء إصابتهم بعدوى السالمونيلا.

 

نصائح للحد من انتشار السالمونيلا

 

نصائح للحد من انتشار السالمونيلا

 

ولمنع انتشار السالمونيلا ، يقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مجموعة من النصائح البسيطة للحد من انتشار عدوى السالمونيلا وقاية الأشخاص المعرضين لها ، وتشمل :
1- التنظيف اغسل يديك والأواني و الأسطح جيدا بعد تنظيف الدجاج، والتعامل معها.
2-  غسل الفاكهة والخضروات تحت الماء الجاري قبل تناولها أو تقطيعها أو تقشيرها.
3- احتفظ بالطعام الذي لن يتم طهيه بعيدًا عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية.
4- استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من طهي طعامك على درجة حرارة عالية بما يكفي للتخلص من الجراثيم.
5- عند الخروج من المنزل بالطعام كالخروج في نزهة قم بتبريد الأطعمة القابلة للتلف في غضون ساعتين لدرجات حرارة أعلى من 90 درجة فهرنهايت .
6- قم بإذابة الطعام في الثلاجة وليس على المنضدة .

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