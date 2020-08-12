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مرأة

ماذا تعرف عن عدوى السالمونيلا ؟

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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آلاء حسن
عادة ما تسبب عدوى السالمونيلا مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال والغثيان والقيء والحمى وتشنجات البطن ، وفقًا للدكتور ستانلي ديريسينسكي ، طبيب الأمراض المعدية في ستانفورد هيلث كير.

ووفقا لموقع healthline عادة ما يتم تعيين الأعراض في أي مكان من 6 ساعات إلى 6 أيام وتدوم حوالي 4 إلى 7 أيام وتأتي نتجية تلويث بعض الاطعمة كالبصل.

يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة ويكونون قادرين على التعافي من تلقاء أنفسهم في المنزل مع الراحة والإمداد بالماء، وقالت الدكتورة تيريزا موراي أماتو ، رئيسة طب الطوارئ في نورثويل هيلث في لونغ آيلاند جيويش فورست هيلز ، إن "الجزء الأكثر أهمية من العلاج يهدف إلى معالجة الجفاف" .

يمكن القيام بذلك عادة في المنزل باستخدام سوائل تحتوي على الماء والكهارل، وتعاني نسبة صغيرة من المصابين بعدوى السالمونيلا من مضاعفات أكثر خطورة وإذا استمر القيء والإسهال أصبح من الضروري الذهاب لطبيب للبقاء رطبا. 
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