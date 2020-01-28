السالمونيلا مش أغنية.. احذر ترك البيض خارج الثلاجة لهذه الأسباب

قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، أنه من الضروري حفظ البيض بالثلاجة وذلك لوقاية البيض من بكتريا السالمونيلا والأنواع الأخرى من الكائنات الحية الدقيقة وحتى استهلاكه عند.





وتابعت هدير جميل، خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا يجب ترك البيض عند إخراجه من الثلاجة أكثر من ساعتين على درجة حرارة الغرفة لأنه سوف يعرق مما يتيح بيئة مناسبة لنمو البكتريا.









وأردفت أنه من الممكن ملاحظة البيض فكلما زادت فترة التخزين للبيض كلما ازدادت المظاهر التالية:





- قابل للكسر بسهولة فلا يمكن رؤية الصفار إلا كظل شاحب لأنه يكون موجود فى مركز البيضة وعندما تنخفض جودة البيضة( زيادة فترة التخزين ) فأن الصفار يتحرك بحرية أكثر ويرى كظل غامق لأنه يعوم بالقرب من القشرة (دليل على رقة البياض او ضعف غشاء الصفار أو تفلطح الصفار) .





وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أنه عند كسر البيضة نجد:





- البياض السميك الملتف حول الصفار تحول الى الحالة المائية والبياض يأخذ مساحة كبيرة وعندما تختفى حدود البياض السميك فإن البيضة تكون قرب مرحلة الفساد .



