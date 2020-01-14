البيض النيئ يسببها.. إليك كل ما تريد معرفته عن السالمونيلا

انتشر فى الآونة الأخيرة إصابة عدد من الأمريكان بمرض السالمونيلا، وهو مرض معدي عن طريق الأطعمة والحيوانات، وأبرز هذه الأطعمة التي تؤدي إلى الإصابة بـ مرض السالمونيلا البيض النيئ .



أوضح الدكتور "عبد الرحمن شمس " أخصائى التغذية " فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن تناول البيض النيئ يتسبب فى زيادة خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا .



وأشار " شمس " إلى أعراض مرض السالمونيلا ،الذي تظهر فى شكل آلام في المعدة والإسهال والقيء والحمى والشعور بقشعريرة، ولكن قد يؤدى أيضا البيض النيئ إلى الموت نتيجة التسمم بالسالمونيلا.



ونصح شمس بتجنب تناول البيض النيئ .



ومن جانب آخر كشف تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، أن عشرة أمريكيين آخرين أصيبوا بالسالمونيلا بعد تقبيلهم وتعاملهم المباشر مع الحيوانات الأليفة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضاف التقرير أن هذا الأمر يعني أن 27 شخصًا قد أصابهم بمشاكل بسبب تعاملهم مع الحيوانات الأليفة في عدة ولايات، والتي تعيش بها القنافذ، ومنها: كاليفورنيا وانديانا وكانساس وميسوري وأوريغون وتينيسي وأيوا و فرجينيا وواشنطن.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بصراحة في آخر تحديث لها لا يجب "تقبيل أو حضن القنافذ ، لأن هذا الأمر قد ينشر جراثيم السالمونيلا في وجهك وفمك ويصيبك بالأمراض، وحذروا أيضا أنه لا يجب أن ندع القنافذ التي يربونها في المنزل أن تتجول بحرية في المناطق التي يتم فيها تحضير الطعام أو تخزينه ، مثل المطابخ.



ويحذر المسؤولون من أن القنافذ يمكن أن تنشر السالمونيلا من خلال البراز الخاص بها، حيث يأخذ مركز السيطرة على الأمراض تفشي المرض على محمل الجد.