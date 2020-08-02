بسبب البصل.. إصابة 400 شخص في أمريكا بـ عدوى السالمونيلا

أصيب 400 شخص في أكثر من 30 ولاية أمريكية بـ عدوى السالمونيلا.





وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، مصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة.





وبحسب ما نقلته قناة "سي بي إس" التليفزيونية، فإنه سيتم سحب جميع أنواع البصل الأبيض والأحمر والأصفر الحلو، حيث أنها قد تم تخزينها بجانب كميات من البصل الأحمر مصابة بالسالمونيلا وانتقلت العدوى لها.





ووفقا للمراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم حاليا تسجيل 396 حالة إصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض.





وأشارت قناة سي بي إس القناة، إلى أنه تم في كندا أيضا تسجيل تفشي لهذه العدوى المعوية، والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة.



