ما حكم تربية الكلاب؟ .. الإفتاء : جائز في هذه الحالة

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، عن سؤال مضمونه “ما حكم تربية الكلاب؟”.



وقال الدكتور محمود شلبي ردا على السؤال: إذا كان اقتناء الكلب للحراسة أو الصيد أو من أجل حاجة معتبرة فالأمر جائز ولا حرج فيه.



وأضاف أمين الفتوى إذا كان اقتناء الكلب لغير حاجة فهو مكروه، والأفضل الابتعاد عنه، ولكن إذا اقتناه الإنسان فلا وزر عليه وهذا ما تفتي به دار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى أن والكلب طاهر ولا نجاسة فيه كما يرى فقهاء المالكية، وبالتالي وجوده فى المنزل لا حرج فيه ويتوضأ الإنسان ويصلى والصلاة صحيحة ولا شيء فيها.

حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالاً نصه: ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟

وقالت الإفتاء في إجابتها: يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى في ذلك على مذهب السادة المالكية وهي القول بطهارة الكلب.

وقالت دار الإفتاء انه يُنصَح بوضع الكلب في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

حكم تربية الكلاب في المنزل مع الحفاظ على أماكن الصلاة بعدم الدخول فيها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "وسام"، قائلًا: إن حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، جائز شرعًا، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.

وأضاف أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.

وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.

وأشار الى إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

شرط جواز تربية الكلاب

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من تربية الكلب في المنزل، مادام بعيدا عن مكان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال الفيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك": النبي يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، مضيفا: أنه يفضل عند التعامل مع الكلب أن يكون هناك ملابس مخصصة في التعامل معه، حرصا على لعابه لغلق باب الوسوسة من هذا الأمر.