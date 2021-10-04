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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز العثور على جثة سيدة أجنبية بقصر النيل

أرشيفية
أرشيفية

كشف التقرير الطبي والفحص المبدئي جثة سيدة أجنبية الجنسية عثر عليها متوفاة داخل شقتها بقصر النيل ، عن إصابتها بفيروس كورونا ، مما أدى إلى تدهور حالتها فى الفترة الأخيرة وفاتها متأثرة بإصابتها .

 

وكان قد تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

 

واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

 

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار التي تقيم فيه السيدة ، تمهيدًا وتفريغها لرصد المترددين على العقار.

 

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا.

 

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة ، وتبين من المعاينة أن السيدة  ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها ثمة إصابات بالجسم.

 

تم تحرير محضر وتم استجواب شهود العيان من الجيران وحارس العقار ، وكذا فحص علاقات المتوفاة .

 

وتبين أن المتوفاة قد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام من وفاتها وأنها توفيت متأثرة بإصابتها ، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة .

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مباحث القاهرة قسم شرطة قصر النيل كورونا جثة سيدة أجنبية الجنسية النيابة العامة

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