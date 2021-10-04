اجتماع موسع بمحافظة قنا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بسرعة إزالة كافة التعديات

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع و المصارف المائية والأراضى الزراعية خلال 6 أشهر.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة و المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، و اللواء ضياء رفعت، مساعد مدير أمن قنا ، والمهندس صبرى مختار ، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بقنا و الأقصر ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومدير وحدة إسترداد أراضى الدولة .

و أوضح محافظ قنا ، أن مديرية الموارد المائية و الرى، أعدت بيان بموقف التعديات على المجارى المائية وتم تسليمه للوحدات المحلية حتى يتسنى لها إعداد خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لبدء حملات الإزالة الفورية على التعديات المستهدفة، موجهاً بضرورة البدء بإزالة الحالات البسيطة وذات الأولوية، لاسيما التى تم رفضها من قبل لجان البت و التقنين ، وإرسال تقرير يومى بالأعمال المنفذة لوحدة استرداد أراضى الدولة تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حالات التعدى و حالات الإزالة وموقف طلبات التقنين لتكون مرجع لمتخذى القرار .

وشدد محافظ قنا ، على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التى تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى ، مشدداً علي ضرورة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدي على ممتلكات الدولة، لفرض هيبة الدولة مع حفظ حقوق المواطنين وعدم الإضرار بممتلكاتهم الخاصة .



يُذكر أن المحافظة شاركت في تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضى طرح النهر ونجحت فى إزالة 233 حالة تعدى من إجمالى 172 حالة مستهدفة بنسبة 130٪ ، كما نجحت في إزالة 27 حالة تعدى على أملاك الرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة .

اجتماع بحث موقف التعديات بقنا

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