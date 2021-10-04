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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. القبض على 83 شخصا خلال إحباط عمليات هجرة غير شرعية

صدى البلد

أحبطت وحدات الحرس الوطني التونسي عددا من عمليات الهجرة غير الشرعية، في عدد من مناطق البلاد، وألقت القبض على 83 شخصا وحجزت مراكب ومحركات بحرية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين، ضبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الشمال، 9 أشخاص "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي"، وحجزت لديهم زورقا مطاطيا ومحركين بحريين وكمية من البنزين.

وأحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وألقت القبض على 35 شخصا وحجزت مركبين و3 محركات بحرية.

بدورها، تمكنت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط والمهدية، من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود، وضبط 24 مجتازا وحجز 3 وسائل ودراجة نارية ومبلغا ماليا من العملة التونسية، فضلا عن حجز بندقية صيد عيار 12 دون رخصة مسك.

وألقى أعوان مركز الحرس الوطني بالمهدية، القبض على شخص مفتش عنه من أجل "تكوين وفاق لغايه اجتياز الحدود البحرية خلسة".

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من إلقاء القبض على شخص من أجل "تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الأشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة".

وأضاف بلاغ الداخلية أن وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط أحبطت عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وضبطت 13 مجتازا من جنسيات دول إفريقية مختلفة وحجزت المركب المستغل في العملية.

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وحدات الحرس الوطني التونسي الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية التونسية الحدود البحرية تونس

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