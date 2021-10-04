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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصر سالم: عشتُ 180 يوما خلف خطوط العدو في حرب أكتوبر

اللواء نصر سالم المستشار
اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

كشف اللواء  نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن تفاصيل انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن نصر أكتوبر كان معجزة عسكرية بكل المقاييس العسكرية.


وقال “سالم”، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، “كنتُ في فرقة استطلاع داخل خطوط العدو، وسِرنا 11 ساعة على الأقدام”، متابعا “عشتُ 180 يوما خلف خطوط العدو في حرب أكتوبر ولا أستطيع نسيانها”.

 

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الطريق كان مليئا بالصعوبات والمخاطر، مؤكدا أن المولى عز وجل كان معنا في هذه المعركة.

نصر سالم ا حرب اكتوبر انتصارات أكتوبر معجزة عسكرية

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