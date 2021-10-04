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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التغيرات المناخية.. تعرف على أغرب أسباب تعطل الفيسبوك

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل تعطل خدمات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمين أبو يحيى، في مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن توقف كل المنصات المتابعة للفيسبوك بعد العطل الفني الذي أصابها، مضيفا أن هذه ليست المرة الاولى التي تتعطل فيها منصات الفيسبوك.

وأضاف أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، أن التغيرات المناخية التي تحدث في العالم أثرت على مستوى الاتصالات، لافتا إلى أن أسهم منصات الفيسبوك هبطت إلى أدنى معدلاتها.

وأكد أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قد يكون توقف منصات الفيسبوك مرتبط بشهادة الموظفة السابقة في الكونجرس، مشيرا إلى أن فيسبوك يحقق أرباحا على حساب المستخدمين.

وتابع أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الفيسبوك تخدم المستثمرين وتلعب لصالحهم، مستدركا أن موظفة الكونجرس كشفت العديد من الأسرار والمعلومات عن تضليل الفيسبوك للرأي العام.

فيما علق الإعلامي أحمد موسى، علي تعطل فيسبوك منذ ساعات، متسائلا :"هل ما حدث حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز".

وأضاف أحمد موسى، أنه :"زمن الفيسبوك، وايه اللي حصل في آخر ثلاث ساعات وبعد العطل الشديد ضرب مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن تويتر يعوض الأمر حاليا وهناك إقبال تاريخي على تويتر.

وتابع أن مارك مؤسس فيسبوك يدفع الثمن وأنه يحقق ارباح على حساب الناس وليس لديهم أي مشكلة أن يحققون أرباح على حساب الاخلاق وجرائم اخلاقية.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه الفيسبوك يمارس جرائم غير أخلاقية ويبحث عن الربح فقط، مشيرا إلى أنه قريبا سيعود فيسبوك للعمل مرة أخرى وربما بعد ساعات أو أيام أو شهور.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تريليون دولار قيمة الفيسبوك في الأسواق وهبط سهمه بنسبة تقارب 7%.

 

 

أمين أبو يحيى التواصل الاجتماعي فيسبوك أحمد موسى

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