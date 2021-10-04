لميس الحديدي: فيس بوك خسرت 60 مليار دولار بسبب انقطاع الخدمة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن سبب توقف مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعة السادسة مساء ومن هذه المواقع الفيس بوك وواتس اب وانستجرام .

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " ، انه حتي هذه اللحظة لم يعرف سبب توقف تطبيقات الفيس بوك وغيرها. مؤكدة ان شركة فيس بوك نشرت تويتات تعتذر فيها عن توقف خدمة التطبيق بسبب الظروف الصعبة التي تواجها الشركة ، مؤكدة ان شركة فيسبوك تعمل علي حل المشلكة في اسرع وقت ممكن .

وأوضحت لميس الحديدي ، ان شركة فيس بوك خسرت 6 % من سعرها في السوق وهذا يعادل 60 مليار دولار بسبب انقطاع الخدمة علي مستوي العالم .