عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: فيس بوك خسرت 60 مليار دولار بسبب انقطاع الخدمة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن سبب توقف مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعة السادسة مساء ومن هذه المواقع الفيس بوك وواتس اب وانستجرام .

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " ، انه حتي هذه اللحظة لم يعرف سبب توقف تطبيقات الفيس بوك وغيرها. مؤكدة ان شركة فيس بوك نشرت تويتات تعتذر فيها عن توقف خدمة التطبيق بسبب الظروف الصعبة التي تواجها الشركة ، مؤكدة ان شركة فيسبوك تعمل علي حل المشلكة في اسرع وقت ممكن .

وأوضحت لميس الحديدي ، ان شركة فيس بوك خسرت 6 % من سعرها في السوق وهذا يعادل 60 مليار دولار بسبب انقطاع الخدمة علي مستوي العالم .

التواصل الاجتماعي فيس بوك لميس الحديدي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيسبوك تواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

السودان: مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف

تفاصيل زيارة شيخ الأزهر لـ الفاتيكان.. وثيقة نداء مشترك بين القادة الدينيين

مظاهرات في جورجيا دعمًا لـ ساكاشفيلي من مكان سجنه

فيسبوك يستبعد احتمالية التعرض لـ هجمات إلكترونية

طلاب يطورون سيارة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ