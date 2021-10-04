عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرام تروح.. ماجد المهندس ينتظر طرح أحدث أغانيه غدا

ماجد المهندس
ماجد المهندس

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - عن استعدادها لطرح أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس التي تحمل اسم حرام تروح ، وذلك غدا الثلاثاء 5 أكتوبر. 

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي. 

أغنية ماجد المهندس الجديدة

أحدث أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، طُرِحَ مؤخرًا، كليب «نصاب» للفنان ماجد المهندس، وذلك عبر تطبيق box فن وباقي المنصات الإلكترونية.

وسبق أن تم طرح برومو كليب الفنان ماجد المهندس، «نصاب» ، عبر حساب الشركة المنتجة على “إنستجرام”، دون أن تكشف موعد طرحه، لتشوق الجمهور للعمل الجديد، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم. 

أغنية نصاب

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

آخر حفلات ماجد المهندس 

أحيا ماجد المهندس حفلا غنائيا ساهرا، يوم 11 يونيو الماضي مع الفنانة نجوى كرم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

آخر أعمال ماجد المهندس

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغانى ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

المهندس ماجد المهندس الفنان الفنان ماجد المهندس حرام تروح أغنية أغنية حرام تروح انستجرام

موضوعات متعلقة

بعد تعطل إنستجرام وفيسبوك.. خالد عليش: لا تضع البيض في نفس السلة

بعد تعطل انستجرام وفيسبوك.. سامو زين ساخرا : مارك وقع مني

كام واحد اتصل بيكم .. سمية الخشاب تسأل متابعيها بعد تعطل فيسبوك

عماد ثابت مدير امن في مسلسل القرار

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

بسنت صيام تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "زومبي"

وصايا النجوم| إلهام شاهين تتبرع بأعضائها .. رشدي أباظة فرش قبره بـ الحنة

إصابة عبد العزيز مخيون بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

السودان: مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف

تفاصيل زيارة شيخ الأزهر لـ الفاتيكان.. وثيقة نداء مشترك بين القادة الدينيين

مظاهرات في جورجيا دعمًا لـ ساكاشفيلي من مكان سجنه

فيسبوك يستبعد احتمالية التعرض لـ هجمات إلكترونية

طلاب يطورون سيارة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ