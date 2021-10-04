حرام تروح.. ماجد المهندس ينتظر طرح أحدث أغانيه غدا

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - عن استعدادها لطرح أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس التي تحمل اسم حرام تروح ، وذلك غدا الثلاثاء 5 أكتوبر.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

أغنية ماجد المهندس الجديدة

أحدث أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، طُرِحَ مؤخرًا، كليب «نصاب» للفنان ماجد المهندس، وذلك عبر تطبيق box فن وباقي المنصات الإلكترونية.

وسبق أن تم طرح برومو كليب الفنان ماجد المهندس، «نصاب» ، عبر حساب الشركة المنتجة على “إنستجرام”، دون أن تكشف موعد طرحه، لتشوق الجمهور للعمل الجديد، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم.

أغنية نصاب

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

آخر حفلات ماجد المهندس

أحيا ماجد المهندس حفلا غنائيا ساهرا، يوم 11 يونيو الماضي مع الفنانة نجوى كرم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

آخر أعمال ماجد المهندس

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغانى ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.