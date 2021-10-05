فادية عبد الغني تكشف عن أصعب المشاهد بمسلسل المال والبنون

قالت الفنانة فادية عبد الغني، إن مسلسل المال والبنون من أجمل المسلسلات التى شاركت بها، مؤكدة أنه من أجمل المشاهد في هذا المسلسل عندما اكتشفت الأم سرقة الأبن للأم مثلما فعلت الأم مع والدها.

وأضافت فادية عبد الغني، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة عبر فضائية ”دي ام سي"، أنه عندما خرجت من مسلسل “المال والبنون”، أنه تم عرض مسلسل “نصف ربيع الأخر” ولكن لظروف خاصة تم تأجيله لمدة شهر وبعدها أديت الدور ونجح نجاح باهر.

وتابعت فادية عبد الغني، أن مسلسل “الوتد”، أستمتع بمشاهدته حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنه دعا لنظم اجتماعية وأسرية، من الممكن أن تستفيد منها الأسر المصرية الأن.

وأشارت فادية عبد الغني إلى أنني شاركت بجزئين من مسلسل “السيرة الهلالية”، مؤكدا أنه من المسلسلات الجميلة .