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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ده ساحر.. عمرو أديب: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو ونيمار

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأداء العالمي للنجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي.

 

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "محمد صلاح أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار".

 

وأكمل عمرو أديب: "صلاح أفضل من أي لاعب آخر في العالم، وما ينفعش حد يقول غير كده".

 

واستطرد عمرو أديب: "محمد صلاح لاعب ساحر، وأحسن لاعب كرة قدم في العالم مصري الجنسية، وعلينا أن نستوعب هذه الجملة جيدا".

 

واختتم عمرو أديب: "هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي رائع، وشيء لا يصدقه عقل".

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