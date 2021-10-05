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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة مائية صباحا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.


وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.25 متر إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 20
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 29 21
شبين الكوم 29 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 27 20
بورسعيد 27 23
دمياط 26 22
الزقازيق 29 21
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 22
نخل 28 17
نويبع 31 25
طابا 28 22
كاترين 26 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 31 26
الغردقة 32 25
مرسى علم 32 25
الفيوم 30 20
بني سويف 30 21
المنيا 30 20
أسيوط 31 20
سوهاج 32 21
قنا 33 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
ادفو 35 23
أبوسمبل 33 21
الوادي الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 40 27
المدينة 41 28
الرياض 39 26
المنامة 35 29
ابوظبى 37 28
الدوحة 38 29
الكويت 40 24
دمشق 27 13
بيروت 27 24
عمان 26 14
القدس 24 16
غزة 27 20
بغداد 34 20
مسقط 31 28
صنعاء 27 15
الخرطوم 41 27
طرابلس 32 24
تونس 27 19
الجزائر 24 17
الرباط 26 13

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 18 06
اسطنبول 20 13
إسلام آباد 32 21
نيودلهي 34 22
جاكرتا 31 25
بكين 15 11
كوالالمبور 31 24
طوكيو 27 20 
أثينا 25 15
روما 24 16
باريس 15 11
مدريد 23 11
برلين 17 11
لندن 15 10
مونتريال 17 11
موسكو 10 04
نيويورك 23 17
واشنطن 27 18
نواكشوط 38 26
أديس أبابا 21 12

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