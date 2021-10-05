استمرار القافلة الطبية لكليتى التمريض والصيدلة بحى المطرية لليوم الثالث على التوالى

نظمت كلية التمريض والصيدلة بجامعة عين شمس قافلة تنموية طبية لحى المطرية وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة واللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية، و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبرئاسة أ.د سحر موسي عميد كلية التمريض و أ.د أمانى أسامة عميد كلية الصيدلة وإشراف أ.د هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د رولا ميلاد لبيب وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القافله عدة تخصصات طبية مختلفه من التمريض و الطب البشرى والأسنان وتستمر حتى الأربعاء القادم.

كما تضمنت القافله عدة ورش عمل ومحاضرات لأهالى الحى عن التوعية النفسية وكيفية التغلب على الضغوط النفسية وكيفية التعامل مع المراهقين والأطفال ذوى اضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه ، بالإضافة إلى محاضرات التوعيه عن المشاكل النفسيه لدى الأطفال وكذلك التوعيه عن مرض الأكتئاب والأدمان ، وايضا ندوة عن الأمراض المزمنه والغذاء الصحى السليم.

كما تم توزيع الحالات اليوم على عيادات الجراحه العامه وجراحه السمنه وعيادة الباطنه لقياس الضغط والسكر وأخذ التاريخ المرضى وتحويل الحالات الحرجه إلى مستشفى الدمرداش ،

كما تم عقد عدة ندوات خاصه بالصحه النفسيه بعنوان " الجانب النفسي للأطفال ذوى صعوبات التعلم والتأخر الدراسي والتابعيات النفسيه من العنف الأسرى وتأثيرها على الأطفال " ، وكذلك ندوة توعوية للوقايه من الإلتهابات التناسلية والصحه الإنجابيه وتنظيم الأسره .