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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء.. معرض فنون تشكيلية بطلعت حرب بمناسبة انتصارات أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيدة ، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالا بهذه المناسبة .

ففي الرابعة مساء الأربعاء السادس من أكتوبر ، تقام ورشة حكي وانشطة فنية للأطفال بعنوان "نصر أكتوبر وتعزيز القيم الإيجابية" تقدمها رحمة نصر

في السادسة مساء الأربعاء نفس اليوم، يفتتح معرض فنون تشكيلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعارض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ويستمر لمدة أسبوع ،  ويضم أعمال فنية في مجالات التصوير، النحت، الفوتوغرافيا وغيرها، بمشاركة مجموعة من الفنانين: ابتسام محمد، أحمد الشاعر، أحلام محمد أمين، أسماء مجدي، أماني حبيب، أمل حسن الطاهر، ايمن رشدان، بيتر ايساف، تامر عاصم ، تريز مجدي رياض، جورج صبحي، جيهان داوود، حنان مجدي، سعيد مصطفي، سهام علي محمد، شيماء الجوهري، ضاحي هاشم، فارس أحمد فارس، عبد الحكيم صالح، عماد عزت، عمرو عبد اللطيف، محمود مختار، مروة عزت، مريم حاتم، مني أحمد، نبيلة أحمد السيد ، نبيل بشري ذكي، نشات فكري.

وفي السابعة مساء نفس اليوم تقام أمسية شعرية غنائية بعنوان " أكتوبر المجيد غنوة وطن وفرحة شهيد" يديرها الشاعر والإعلامي اسامة سمير ، وتتضمن مختارات من اشعاره بجانب مجموعة من الأصوات الغنائية الشابة منهم منهم عمرو سليمان ،وسيم عدلي .

احتفالات نصر أكتوبر المجيدة مركز طلعت حرب الثقافي قطاع صندوق التنمية الثقافية الأنشطة الفنية والثقافية ورشة حكي

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