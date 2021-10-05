نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. استعلم عن كليتك من الرابط التالي ، ظهرت نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، الذي نشرته جامعة الأزهر على موقعها الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. استعلم عن كليتك من الرابط التالي

ونشرت جامعة الأزهر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، ولمعرفة النتيجة يرجى الضغط هنا.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم إليها ومن ثم طباعة ورقة الترشيح للتقديم بها في الكلية.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021.. استعلم عن كليتك من الرابط التالي

تنسيق الأزهر 2021 علمي بنين

كلية الطب بالقاهرة : 96،46%

كلية الطب دمياط : 96،75%

طب الأسنان القاهرة: 95،54%

كلية الصيدلة القاهرة : 94،31%

كلية الهندسة القاهرة : 92،31%

كلية العلوم القاهرة : 84،62%

تنسيق الأزهر 2021 علمي بنات

كلية الطب بالقاهرة : 96،46%

كلية طب الأسنان القاهرة : 95،54%

كلية الصيدلة القاهرة : 94،92%

كلية الهندسة القاهرة : 93،08%

كلية العلوم القاهرة : 91،54%

كلية التمريض بالقاهرة : 91،69%

تنسيق الأزهر 2021 أدبي بنين

كلية الشريعة والقانون القاهرة : 90،95%

كلية اللغات والترجمة القاهرة : 89،84%

كلية الإعلام : 83،49%

كلية التجارة القاهرة : 73،02%

كلية التربية القاهرة : 72:06%

تنسيق الأزهر 2021 أدبي بنات

كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة : 94،60%

كلية البنات الأزهرية العاشر من رمضان : 92،22%

كلية التربية بنات أسيوط : 83،17

كلية التجارة القاهرة الشعبة الإنجليزية : 77،14%

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر



وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:

الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.