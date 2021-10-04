ظهرت نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، الذي نشرته جامعة الأزهر على موقعها الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جامعة الأزهر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، ولمعرفة النتيجة يرجى الضغط هنا.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم إليها ومن ثم طباعة ورقة الترشيح للتقديم بها في الكلية.

تنسيق الأزهر 2021 علمي بنين

كلية الطب بالقاهرة : 96،46%

كلية الطب دمياط : 96،75%

طب الأسنان القاهرة: 95،54%

كلية الصيدلة القاهرة : 94،31%

كلية الهندسة القاهرة : 92،31%

كلية العلوم القاهرة : 84،62%

تنسيق الأزهر 2021 علمي بنات

كلية الطب بالقاهرة : 96،46%

كلية طب الأسنان القاهرة : 95،54%

كلية الصيدلة القاهرة : 94،92%

كلية الهندسة القاهرة : 93،08%

كلية العلوم القاهرة : 91،54%

كلية التمريض بالقاهرة : 91،69%

تنسيق الأزهر 2021 أدبي بنين

كلية الشريعة والقانون القاهرة : 90،95%

كلية اللغات والترجمة القاهرة : 89،84%

كلية الإعلام : 83،49%

كلية التجارة القاهرة : 73،02%

كلية التربية القاهرة : 72:06%

تنسيق الأزهر 2021 أدبي بنات

كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة : 94،60%

كلية البنات الأزهرية العاشر من رمضان : 92،22%

كلية التربية بنات أسيوط : 83،17

كلية التجارة القاهرة الشعبة الإنجليزية : 77،14%

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر

وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:

الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.