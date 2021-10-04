ظهرت نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، الذي نشرته جامعة الأزهر على موقعها الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021
ونشرت جامعة الأزهر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، ولمعرفة النتيجة يرجى الضغط هنا.
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، لمعرفة الكليات التي تم ترشيحهم إليها ومن ثم طباعة ورقة الترشيح للتقديم بها في الكلية.
تنسيق الأزهر 2021 علمي بنين
كلية الطب بالقاهرة : 96،46%
كلية الطب دمياط : 96،75%
طب الأسنان القاهرة: 95،54%
كلية الصيدلة القاهرة : 94،31%
كلية الهندسة القاهرة : 92،31%
كلية العلوم القاهرة : 84،62%
تنسيق الأزهر 2021 علمي بنات
كلية الطب بالقاهرة : 96،46%
كلية طب الأسنان القاهرة : 95،54%
كلية الصيدلة القاهرة : 94،92%
كلية الهندسة القاهرة : 93،08%
كلية العلوم القاهرة : 91،54%
كلية التمريض بالقاهرة : 91،69%
تنسيق الأزهر 2021 أدبي بنين
كلية الشريعة والقانون القاهرة : 90،95%
كلية اللغات والترجمة القاهرة : 89،84%
كلية الإعلام : 83،49%
كلية التجارة القاهرة : 73،02%
كلية التربية القاهرة : 72:06%
تنسيق الأزهر 2021 أدبي بنات
كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة : 94،60%
كلية البنات الأزهرية العاشر من رمضان : 92،22%
كلية التربية بنات أسيوط : 83،17
كلية التجارة القاهرة الشعبة الإنجليزية : 77،14%
الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر
وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:
الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):
1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.
2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.
3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.
6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.
7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.
8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.